台灣之光喊「九二共識」 學者：還有臉見父老嗎？

2018-12-11 15:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕世界麵包冠軍、台灣之光吳寶春前往中國上海展店，即將正式開幕前夕卻被當地貼上「台獨麵包」標籤；吳寶春昨打破沉默發出聲明，強調支持「兩岸一家親」與「九二共識」，東華大學教授施正鋒受訪時氣憤地破口大罵了4次「不要臉」， 他說，如果沒有批評的聲音，會有更多人跟吳寶春一樣，傷害台灣人的感情。

施正鋒怒批，「為了中國的骯髒錢，就可以把自己的良心賣掉嗎？連自己的國家都可以不要嗎？這樣還有臉見台灣的父老嗎？」中國對台的文攻武嚇從來沒有停過，而且也祭出經濟利誘，收買台灣人的認同與尊嚴，讓台灣人自我否定，這種作法不會間斷。

施正鋒說，很多人因英文不好，沒辦法走國際路線，就跑到中國投資，就得配合中國政府統戰操作，北京透過「以民逼官、以商逼政」，讓這些台商變成中國的幫兇，來傷害台灣。

施正鋒表示，從奇美的許文龍在2005年「反分裂國家法」表態開始，這些台商在重要的關頭，都會被中國利用在「自己的母親」身上插一刀，然後一臉無辜，回過來博取國人的同情 。但所謂「危邦不入」，台商在中國的政治風險，應該自己承擔，而不該轉嫁到台灣社會。

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