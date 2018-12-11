中市議會正副議長人選 民進黨團14日決定

2018-12-11 15:31

〔記者張菁雅／台中報導〕新任台中市議會民進黨黨團今天（11日）成立，推舉議員李天生繼續擔任召集人。李天生強調，黨團成員將團結一致，發揮戰鬥力，強力監督盧市府施政，為市民創造最大福祉。至於下屆議會正副議長人選，將在14日召開黨團會議決定。

下屆台中市議會議員席次共65席，國民黨32席，民進黨25席，無黨籍7席，親民黨1席。

新當選的民進黨籍市議員今天於議會黨團辦公室開會，在「團結力量大」的口號中，成立下屆黨團，並採協商方式推舉現任總召李天生繼續連任。李天生指出，他有責任帶領大家前進，黨團成員也將團結一致，就戰鬥位置，加強火力，嚴格監督；至於其他黨團幹部，將進一步協商產生。

在下屆議會，民進黨將從執政黨成為在野黨，對於未來將如何監督市政？

李天生強調，國民黨在下屆議會不是最大黨，也沒有獨大，民進黨將採議題結合方式，聯合其他政黨監督市政，議題也會以市民福祉為依歸。

另外，外界關心的正副議長人選，民進黨團將在14日開會決定，目前表態爭取者有議員曾朝榮、何敏誠。曾朝榮表示，民進黨雖為在野黨，但一定會推出最堅強的正副議長人選。有7次參選議長經驗的何敏誠也說，他依然會參選，至於正副議長人選如何搭配，會配合黨團決議。

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