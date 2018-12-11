想當中國人？ 他籲用法律協助吳寶春成「真中國人」

2018-12-11 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕吳寶春最近因發聲明表示自己是中國人、支持九二共識，引來許多批評聲浪。臉書專頁「Taiwan Warm Power台灣暖力量」就認為，吳公開表態是中國人其實不錯，大家應該要幫助他真正成為中國人，入出境程序、銀行帳戶都相對應轉變。

吳寶春即將在中國開設首家麵包店門市，卻被中國網友定調為「台獨麵包師」，他昨天就發聲明表示他生於中國台灣，而且支持兩岸一家親、九二共識。臉書專頁「Taiwan Warm Power」則發文暗酸，吳寶春不錯啊，「政治100分，經濟也想拿100分。」

「Taiwan Warm Power」更呼籲，為了協助這些立場明確的人，台灣的國籍法應該修訂增加「彈射條款」，只要一公開主張自己是中國人，戶政單位隔天就啟動放棄國籍程序，在台灣法律架構下的權利義務，都視為中國人，並取消護照及戶籍。

「Taiwan Warm Power」也說，一旦吳寶春被視為中國人，入出境程序、銀行帳戶、營業登記、工作許可、健保費率、税收等都要相對應轉變，「要讓中國人感受一下台灣主權的美妙嘛。」

「Taiwan Warm Power台灣暖力量」就認為，吳公開表態是中國人其實不錯，入出境程序、銀行帳戶都相對應轉變。（圖擷自臉書）

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