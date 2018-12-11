驗票驚傳發現99張幽靈票「灌」給他 北選會認疏失

2018-12-11 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選舉驗票預計在今天完成，票數變動不大，不過被爆出上週五出現疑似「灌票」的情況，有99張沒被實際領取的幽靈選票一致投給丁守中；對此台北市選委會表示，是疏失。

據《蘋果》報導，上週五在萬華區勘驗某票匭時，驗票小組用「投（開）票報告表」對照「發出票數」及沒被領取的「用餘票數」的數字，再依「選舉權人名冊」點算實際領票數時，卻發現共多出了足足99張幽靈選票，驗票小組檢查後發現，丁守中帳面登記的得票數，比實際的得票數剛好多出99張。

柯、丁陣營證實當天該票匭確實有多出99張幽靈選票的情形，不過綜觀這幾天的整個驗票過程，並非只有單一候選人有這種情況，其它開票所也有出現柯、丁、姚的選票不符的情形，據悉，有票匭驗出的不符數量甚至還超過100票。

對此，北市選委會表示，這並非弊端，只是發生「掏過來時掏錯了」的「誤入」情況，純屬疏失，並強調萬華區的99張幽靈選票需待法院做確認而定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/