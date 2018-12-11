拍宣傳照立委補選有譜？陳思宇：好的照片放哪都可以用

2018-12-11 15:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同區立委補選，白綠合作成為關注焦點，上週傳出台北市長柯文哲欽點北市觀光傳播局長陳思宇參選，陳思宇今日受訪時仍未鬆口，表示都在討論、還沒定案，目前就是把市政的事情做好，但陳思宇近日進棚拍攝定裝照，媒體問是否會作為參選立委的宣傳照，對此陳思宇說不排除，「好的照片不管放到哪裡都可以用，就像好的人才不論到哪都可以盡情發揮」，說法十分曖昧。

陳思宇今日下午出席台北市跨年晚會活動記者會，會前接受媒體訪問，媒體依舊關心是否參選立委，陳思宇秉持一貫迂迴態度，開玩笑說「倒數5秒還沒到，等到真的倒數5秒」，陳強調，目前都在討論狀態、還沒定案，有進一步重大決定或消息，一定會跟大家說明。

時代力量有意推派人選參選，媒體問是否會和柯家軍搶票源？陳思宇說，柯市長一直要她準備好，準備好的定義是什麼，應該是把市政，像跨年活動準備好，每件事都要按部就班，若有更多年輕人願意投入政治或公共政策，是非常好、非常開放的事，現在就是把自己的事情準備好。

因應跨年活動，陳思宇拍攝定裝照，媒體問是否要用來做為參選立委的宣傳照，對此陳則說，當初因思考每次交不出好的照片，若成效不錯，不排除當宣傳照，因為好的照片放到哪裡都可以用，就像好的人才不論到哪裡都可以盡情發揮，但她說不用太多聯想，該交出照片時有後備可以拿出來用。

外傳目前網路聲量評比顯示，陳思宇領先同樣有意表態參選立委的民進黨北市議員何志偉。陳表示有這樣的一份民調、這樣的網路聲量出來，要感謝大家對她有興趣，她會更努力。

何志偉認為網路聲量可以用公關公司操作，陳思宇反酸，「我也很想發月曆，如果有機會的話」，這種事情看看就好，把自己的事做好就好。

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