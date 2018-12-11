第二任期火力全開！柯P：處理私校退場機制與技職教育

2018-12-11 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（10）日出席國小模範生表揚大會，表示北市教育局長曾燦金曾向他報告未來教育要做的工作要點，當時還回應「選舉前一年很難做事」，因此要在最沒壓力的第二屆任期中，處理許多累積1、20年的問題。其中如雙語教育、師資籌措、私校退場機制與技職教育。

雙語教育與E化教育剛起步 推動過程大不易

據《風傳媒》報導，柯文哲於表揚大會頒發獎座給155位模範生代表，他告訴模範生「當選只是一個小獎勵」，重點是當選後要繼續努力好好做事，但也坦言這「不容易」。如曾燦金曾在晨會中向他報告未來教育的工作要點後，他也舉出許多待辦工作，包括雙語教育如何推動、師資籌措等。

柯文哲以新加坡為例子，新加坡花了28年才完成雙語教育，但台灣不可能等28年。除此之外，雖然台北市政府花了16億推動E化教育，但都只有投資在硬體上，未來的工程還很浩大，推動這些東西沒那麼簡單。

柯文哲表示，他告訴曾燦金，趕快把過去一些很難解決的東西拿出來，例如私立學校退場機制，市政府得誠實面對少子化問題，情況就是沒有學生，但私校退場涉及校產問題，「沒有那麼容易」。

除此之外，技職教育也是一大問題，柯文哲更直言「台灣的技職教育應該要重來」，因為若大安高工98%的學生都繼續升學，那到底技職教育要怎麼辦？「一堆人去念大學然後不做工，這很麻煩」、「台灣目前真的很缺工」，像北市公宅的標案會流標的一大原因，就是營造廠吞不下去，就算給錢，沒有工人也還是沒辦法蓋。

最後柯文哲也說，因為選舉前一年很難做事，因此要在最沒壓力的第二屆任期中，處理許多累積1、20年的問題，現在就得立刻去做，所以「趕快頒獎完後，趕快回去做事。」

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