吳寶春、韓總合演哪齣！管碧玲：不投降賺大錢的都是豬頭？

2018-12-11 14:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨立委管碧玲全程觀看準高雄市長韓國瑜陪自稱是「中國台灣」的麵包師傅吳寶春召開記者會，她並在自己的FB留言「韓總把吳寶春烙印更深了」，她認為記者會比聲明更驚悚啊！

準高雄市長韓國瑜陪自稱是「中國台灣」的麵包師傅吳寶春，召開記者會解釋為何po文「身為中國人，是我的驕傲」，吳寶春説自己是個專業麵包師，麵包的世界單純、快樂，強調「吳寶春還是吳寶春」，韓國瑜說吳不懂政治搞到滿頭包，不管兩岸之間有何不同看法，希望台灣人民能做他後盾。

不過，網友並不買單，認為吳寶春傷害了台灣人民的心，既然吳寶春自稱「我的專業就是做麵包」，又何需碰政治？若不想主動碰政治，還是被中國網友惡冠「台獨麵包」，顯然韓國瑜的政治0分、拚經濟不管政治，或所謂「貨出去、人進來」，都可能被中國方面政治化，韓準市長恐怕一廂情願了。

管碧玲提出4問：

1、中國要你們合演的嗎？還是

2、韓總主動來吃他的？還是

3、吳寶春請鬼開藥單的？還是

4、兩人合作無間，演給韓粉和陸客看的？想當高雄首富嗎？

管碧玲說：「這太驚悚了！吳寶春請韓總來確認：吳寶春的聲明是一種理念的表述；韓總的理念和他一樣！這就烙印了啊！和韓總出來是哪齣啊？叫韓粉、陸客努力買麵包嗎？一個聲明，兩人同表！」

管媽最後還語重心長説：「如果這次我們真的大肆呼籲同情原諒吳寶春，那麼，不去投降賺大錢的都是豬頭」！？

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