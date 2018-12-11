打臉「車禍現場掏1萬和解」報導 段宜康自嘲：身上錢不夠...

2018-12-11 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕立法委員段宜康昨騎機車時與另名機車騎士發生車禍，所幸沒人受傷，有媒體報導，段隨即拿出1萬元給對方。不過段宜康今天表示，從這件小事正好說明台灣的媒體環境，他其實沒如媒體報導「現場掏出1萬元」，那樣好像是拿錢打發，他也還原事發經過。

段宜康今天在臉書發文，表示昨天在《ETtoday》報導車禍事件後，所有媒體都口徑一致，好像大家都在現場。不過段宜康說，他其實並沒有如媒體所報導「現場掏出1萬元」，那樣好像是自知理虧，拿錢打發。而且段宜康還說，他當時身上錢不夠、帳戶又被林滄敏凍結，因此提款卡領不到錢，只好請助理送錢到台大急診處。

段宜康也在發文中還原事發經過，他昨天下午3點騎車在濟南路左轉過街時，被一輛直行機車撞上。交通隊員警到現場紀錄後，由於對方騎士要求就醫，警方就召來救護車送台大醫院急診，他在台大急診檢傷後發現右大腿大片擦傷、有腫塊，左後側腰背間疼痛。不過由於台大急診擠滿病患，他自認還能忍受，因此沒有掛號。

段宜康也解釋和解金為何是1萬元，因為對方騎士表示醫生交代他的手要休息3天，3天工資加上修車費用大約就是1萬元。段宜康說，雖然他認為自己被撞是對方車速快，而且對方剎車也有問題，應該責任比較大，但他仍認為自己警覺不夠也有責任，加上對方又是受雇於人，車禍對他的影響肯定比段大。段宜康也大酸，「林滄敏這種人，我都不得不賠他100萬了，又何必為了這1萬元去糾結？」

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