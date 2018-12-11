自稱中國人遭砲轟 吳寶春：我的專業是做麵包

2018-12-11 14:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕因一席「中國台灣」、「身為中國人是驕傲」聲明，引發各界撻伐的麵包大師吳寶春，今天由準高雄市長韓國瑜陪同出面說明，他略帶哽咽指出，自己只是單純麵包師，專業就是做麵包，吳寶春還是吳寶春。

韓國瑜則為吳寶春緩頰，強調專業麵包師不懂政治，卻因政治問題被轟得滿頭包，他覺得對吳寶春不盡公平﹔他呼籲台灣所有民眾全力支持、鼓勵吳寶春，無論在中國或世界各地開分店，都能把台灣最好吃麵包帶出去。

吳寶春今天中午由韓國瑜陪同，針對昨天聲明稿內容引發軒然大波親自回應，但回應內容相當謹慎，一再強調自己就是單純、專業麵包師，試圖與複雜的兩岸政治做區隔。

韓國瑜全程陪在吳寶春旁，並牽著他的手，除了為吳寶春說話，也化解媒體犀利追問，且韓國瑜談話內容完全避開中國等敏感字眼，數度提及台灣，全力淡化吳寶春聲明稿內容的衝擊。

韓國瑜呼籲台灣民眾，應該真正愛惜吳寶春師傅，他形容一個麵包師就是一個藝術家，只會烘焙麵包，不懂政治，卻被轟得滿頭包，對吳寶春來說不盡公平。

其次，兩岸之間都有些不同看法，希望單純生意人，能夠不過度碰觸政治下，發展自己事業，開創自己美好生活，希望兩岸人民都能祝福，而這次吳寶春受到這樣壓力，希望所有台灣人民做他後盾，有些意識形態表述，沒必要一而再、再而三強調。

韓國瑜也以準高雄市長身份，感謝吳寶春師傅對高雄貢獻，因為吳寶春很多麵包都用高雄食材，在高雄經營麵包店也創造很多就業機會。

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