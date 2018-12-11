批黑箱且球員兼裁判 黃偉哲：我是督導非主導

2018-12-11 13:51

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市議長選舉鬧得風風雨雨，南市議員及當選人陳怡珍、陳秋萍、周麗津今早再發出聲明，抨擊身為議長選舉督導召集人的黃偉哲，單方面取消會議，更讓人質疑7日所做的黨團決議是黑箱作業。對此，黃偉哲回應，今早的會議是非正式的諮詢性質，由於有一方不願意出席所以才取消；對於黑箱作業一說，黃強調，如果有一方不出席當然無法成會，況且他是督導小組，並非主導小組，怎麼會將事情牽扯到他身上。

南市議員及當選人陳怡珍、陳秋萍、周麗津今日發出聲明，指出今早原本要在黨中央召開會議，確認7日所召開的黨團成立事宜會議是否合法，但沒想到卻傳出黃偉哲逕自取消會議，此舉讓她與市議員陳怡珍、陳秋萍等人認為，黃是球員兼裁判，不僅失去公正性，掩蓋真相的做法也讓人質疑是黑箱作業。

對此，黃偉哲回應，這次會議是一個非正式且諮詢性質的會議，是黨中央希望在依照正式流程進行之前，先找來各方人員且聽取意見，由於市黨部主委黃先柱和議員林宜瑾不願出席，認為此會議名不正言不順且非正式，所以在只有一方願意出席的情況下當然要取消，這就像法院開庭一樣，被告或原告任一方未出席都要延期。

對於取消會議、黑箱作業一說，黃偉哲表示，他被告知擔任會議主持人也覺得奇怪，因為應該是要由中央黨部督導小組高志鵬、鄭寶清、張宏陸等人擔任，他原先以為出席只是要問新科市長的意見，沒想到是要他主持，尤其他的角色是地方的督導小組，並不是主導小組，權責在審視黨團在處理選舉時是否有合乎規定，所以要讓他主持且說他主導都很奇怪。

面對同黨同志的批評，黃偉哲也呼籲，希望同志不要再任意攻擊，否則將會賠進黨的聲譽；市黨部也發出聲明指出，請同志依循黨內體制協商，勿任意對外放話傷害本黨形象。（更新：14：19分）

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