南市第10屆立委增1席恐生變 黃偉哲表態結合藍綠向中央爭取

2018-12-11 13:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020年第10屆南市立委選舉區變更案，南市將增1席恐生變數，市長當選人、現任立委黃偉哲表示，這不是藍綠問題，而是南市應有席次的「大是大非」，他將結合其他南市立委一起向立法院與行政院發聲，不排除建請逕付立院二讀。

黃偉哲表示，南市由現行5席增至6席，原本要增加的這1席，早在2008年的立委選制更動時該給台南，這次調整案就應該還給台南人公道，如果中央為了安撫高雄市，又再一拖就是10年了，或者是再延4年至第11屆立委選舉，也都是對台南不公平。

黃偉哲強調，中央不能為了平息高雄市立委的不滿，代價是把台南這1席犧牲掉，相信台南選民與目前任何一位南市立委都無法接受，他將結合現任南市立委力量再跟行政院與立院朝野黨團表達心聲，「這不是藍綠問題，而是大是大非，應該還給台南一個公道」。

南市立委王定宇、葉宜津、陳亭妃、林俊憲都表態支持。陳亭妃表示，向來就支持選區調整，最近立院會期重點擺在預算審查，其他議案可能較慢，而立委選區變更案屬行政院職權，她將會配合積極爭取。

由於目前選區調整案待內政委員會排審，而2位召委都是高雄市立委；林俊憲也表示，希望內政委員會摒除政治考量儘速排案審議。葉宜津則表示，可能會有變數，但是她也認爲調整案應該會通過，台南會增加1席。

據了解，第10屆立委選舉區變更案，包括高雄市從9席立委減至8席，屏東縣由3席減至2席，新竹縣則由1席增至2席，台南市由5席增至6席，已迫近這屆立院會期12月底大限，若無法在明年1月前公告，依「公職人員選舉罷免法」規定，選區每10年調整1次，恐得再等10年！

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