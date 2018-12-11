吳寶春自稱中國人被譙翻 韓國瑜緩頰：他不懂政治

2018-12-11 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕由於被中國網友定調為「台獨麵包師」，知名麵包師傅吳寶春昨（10）日傍晚在臉書發表聲明，強調他支持「兩岸一家親」與「九二共識」，「我是生於中國台灣的麵包師，身為中國人，是我的驕傲」，惹怒大批台灣民眾。高雄準市長韓國瑜今（11）日下午陪同吳寶春召開記者會，他緩頰，吳只會烤麵包，因為不懂政治被搞得滿頭包，對吳並不公平。

韓國瑜表示，看到這幾天的新聞感到很不捨，他也看過吳寶春的電影，其中有段話讓他很感動，他媽媽說這鳳梨田把你養大，一個屏東鄉下的農村子弟，靠努力刻苦到了歐洲，把堪比麵包界「奧林匹克」烘焙比賽的冠軍給帶回來。「就好像高雄辦毛筆大賽，卻被外國人拿走冠軍一樣」。

韓國瑜說，吳寶春刻苦耐勞地學習，把麵包變成藝術品、變成台灣之光，認為所有民眾應該愛惜吳寶春，一個麵包師傅就像藝術家一樣，他只會烤麵包，因為不懂政治被搞得滿頭包，對他並不公平。

韓國瑜也表示，兩岸間有不同的看法，但一個單純的生意人在不過度碰政治的情況下，開創自己的一番事業，「盼台灣人能做他的後盾」。韓國瑜也強調，如同他的競選理念，意識形態的表述沒有必要一再強調，日後吳寶春不管是在中國、世界開分店，都是在把台灣的麵包帶出去，盼台灣人能全力支持。

韓國瑜最後也說，以市長的身分感謝吳寶春，在麵包中使用高雄食材，創造就業機會。

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