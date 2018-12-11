昨翻桌杯葛 國民黨團：重組促轉會就審預算

2018-12-11 13:27

［記者陳昀／台北報導］立法院司法及法制委員會昨天審查促轉會明年預算，遭立院國民黨團杯葛、翻桌；立院國民黨團書記長曾銘宗今天受訪時向行政院喊話，呼籲讓促轉會全面改組，並新任命主委、副主委，這樣一來國民黨很樂意審查相關預算，並全力支持促進轉型正義的活動。

昨天審查會由促轉會代理主委楊翠列席報告，但立法院國民黨團認為楊翠是非法代理主委而杯葛議事、當場翻桌，13分鐘就散會；前促轉會主委黃煌雄昨天也發文建議，政院應找一名具公信力的新主委，組成新的團隊。

曾銘宗表示，黃煌雄是朝野敬重的政治人物，他的發言中肯合理，國民黨團完全同意，這也是昨天杯葛、抵制促轉會明年預算的最重要原因，畢竟連行政院長賴清德自己也說，「張天欽事件」已重創促轉會公信力。

曾銘宗說，呼籲行政院全面改組促轉會並新任主委、副主委，如此一來國民黨團樂意審查相關預算，並全力支持中華民國相關促進轉型正義的活動。

對於政院希望促轉會以補缺額為主，曾銘宗認為，部分現任委員的意識形態特殊，無助於朝野共識，更無助於推動轉型正義。

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