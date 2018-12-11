陳炳甫答應參選北市立委補選 明早正式宣布

2018-12-11 12:48

〔記者施曉光／台北報導〕前民進黨立委姚文智由於參選台北市長請辭立委後，留下的台北市士林、大同立委選區將進行補選，國民黨上週鎖定勸進，但當下沒有應允的台北市議員陳炳甫，這兩天已向黨中央表達願意披褂上陣，明天上午將在組發會主委李哲華陪同下召開記者會正式宣布參選。

國民黨中央立委補選提名審核委員會，明天上午也將開會通過提名陳炳甫，以及日前經民調出線參選台中市第五選區立委補選的前立委沈智慧，併送下午中常會通過。

至於另外三個也將補選立委的金門縣、台南市第二選區以及彰化縣第一選區，其中金門縣有意者眾多，國民黨金門縣黨部已開始辦理意願調查，如果未來協調未果，將由黨中央以徵召方式辦理，台南市目前為止無人有意願參選，至於彰化縣則尚未啟動相關作業，黨內人士研判，該選區最後應該會由在地議員出線。

國民黨台北市立委補選提名協調小組會議上週徵詢甫連任台北市議員的陳炳甫參選意願，但陳以自己才剛連任台北市議員，還要與地方支持者討論為由，沒有直接點頭答應，經連日來黨部協助與地方溝通促成後，確定由陳炳甫為黨一戰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/