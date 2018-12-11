開第一槍 藍委具名要求總統提名全民調

2018-12-11 12:17

〔記者林良昇／台北報導〕九合一大選結束，2020年總統大選即將起跑，國民黨立委林為洲與國民黨台北市議員當選人羅智強具名共同發表宣言，要求總統提名應採取全民調，而經黨正式提名的總統候選人應直接接任黨主席，規劃立委提名。

林為洲與羅智強共同具名發表國民黨黨務革新宣言，宣言表示，九合一選舉是國民黨的勝利，但全黨同志都知道，並非民意對國民黨的肯定。公投提案的結果證明民進黨背離民意多數，但2014、2016國民黨還是被打得潰不成軍，顯然，黨的路線沒錯，但是黨的步調、黨的語言，需要跟上民意的腳步。要贏回人民信任，準備2020大選，國民黨必須徹底改革，成為一個網路的、社群的、民意的政黨。

林為洲與羅智強表示，國民黨應 以「準執政黨」自我要求，主動協助蔡英文政府，並成立影子內閣，不能再只是「反對民進黨」，更要提出對案，證明國民黨有更好的解方，國民黨15席縣市長以及所有從政同志，都應該主動協助蔡英文政府，一起讓台灣更好。

宣言指出，國民黨應內造化，縣市長、國會黨團三長應列為「當然中常委」，出席中常會。縣市長與民代應成為國民黨決策的核心。目前黨中央僅規劃縣市長「列席」中常會而無決策權力，國會聲音無法進入中常會，都是可再精進之處。

對於2020年總統大選提名，林為洲與羅智強表示，總統提名初選應採「全民調」。本次縣市長選舉，「全民調」成效優異，侯友宜、盧秀燕、韓國瑜，都是在全民調機制下脫穎而出，順利贏得選舉。2020總統候選人的提名，當然應續採全民調，並且應鼓勵中、新生代踴躍參與初選。

他們也認為，為免多頭馬車，獲得提名的總統候選人，能直接接任黨主席，並規劃立委提名事宜；讓總統候選人、黨機器與所有立委候選人，能緊緊結合在一起，承擔2020。

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