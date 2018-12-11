國民黨明假投票選北市議長 政見出現要柯P「做好做滿」

2018-12-11 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會將於25日進行議長選舉，國民黨台北市黨部於昨（10）日至今（11）日開放正副議長登記，議員鍾小平、秦慧珠、陳永德、王鴻薇與王欣儀皆完成登記，其中鍾小平的政見竟然是要台北市長柯文哲「4年要做好做滿」。

綜合媒體報導，目前鍾小平、秦慧珠、陳永德、王鴻薇與王欣儀已登記參選議長，而葉林傳、吳世正、闕枚莎、應曉薇、戴錫欽則登記副議長，國民黨黨部明日將舉行假投票決定人選。

為了爭取同黨議員支持，登記參選的議員們還端出各式政見，如王鴻薇強調「新三不」，稱自己不搞黑箱、不當橡皮圖章，以及不為反對而反對；王欣儀則強調會捍衛議員監督權益。而鍾小平則針對柯文哲，要求五大案必須給市民完整交代，並要求柯文哲在4年任期一定要「做好做滿」，不可以跑去選總統。「勿做政治的投機份子」

新北市長朱立倫於任桃園縣長時，承諾會做滿任期，但2009年卻提前辭職接任行政院副院長，2010年又當選新北市長。2014年爭取連任時又承諾會「做好做滿」，但2015年國民黨爆發「換柱風波」，朱立倫取代國民黨前主席洪秀柱參戰2016年總統大選，卻慘敗給總統蔡英文。

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