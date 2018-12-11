吳寶春默默照顧台灣囝仔 故鄉親友：他屏東人啦！

2018-12-11 12:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕曾獲世界冠軍的麵包師傅吳寶春，近日因到中國上海展店，「台獨麵包」讓中國網友心碎揚言抵制，吳寶春昨天PO文「我是中國人、支持九二共識」不僅無法滅火，更掀起台灣網友怒火，吳寶春家鄉的親友今天不捨表示，吳寶春從不涉政治，且很照顧家鄉囝仔，引發的風波讓人不捨，希望「政治歸政治，麵包歸麵包！」

吳寶春的遠房表哥、屏東縣政府勞工處長林德輝說，吳寶春個性靦腆，長期低調的照顧家鄉囝仔，除了提供內埔鄉國中小獎學金，這幾年吳寶春也以媽媽陳無嫌的名義，捐贈救護車給龍泉消防分隊。

林德輝也表示，吳寶春的父母早逝，近年龍泉老家改建時，還刻意要求保留古厝的骨架，當時他問寶春「留這些做什麼」？寶春回他，留著骨架代表自己「不忘根本」，看得出來他對家鄉的情感。

吳寶春在內埔龍泉的老家鄰居，不曉得吳近日言論引發論戰，聞訊後直說「他就是在這裡長大，是屏東人啦！」而吳寶春的老家現在由姊姊暫住，姊姊受訪時表示，不知道弟弟的言論，但弟弟每年都會回家祭祖；吳寶春的賈姓小學同學也表示，不會因為吳寶春的言論影響購買麵包意願，「會買他的麵包是因為他的麵包好吃，不是因為他說了什麼話」。

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