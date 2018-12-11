提國賠？今將驗完北市長選票 丁守中要作這些事

2018-12-11 11:44

〔記者溫于德／台北報導〕台北市長選舉驗票今天進入第7個工作天，預計下午將驗完選票；至於國民黨候選人丁守中，稍早也已透過發言人詹為元預告，下午3時30分將赴北市選委會感謝律師團近日來辛勞，並將就預計提起的「選舉無效」訴訟，發表簡單談話；此外丁同時也透過聲明預告，不排除對中選會及北市選委會所有委員提出國賠。

另據了解，丁守中也已委派一名男律師，在下午3時30分前赴法院正式提起「選舉無效」之訴。

丁守中上午11時已在個人臉書團發表3點聲明，其中包含個人對本次選舉看法；第一，感謝此次參與驗票工作的所有法官、律師、書記官以及選務工作人員，連日來緊鑼密鼓完成所有驗票工作。驗票發現此次選舉過程中，出現有太多選務缺失和領票弊端。丁守中今天下午將向法院遞狀，正式提出「選舉無效」訴訟。

第二，此次選舉亂象重傷台灣民主形象，其中，中央選委會以及台北市選委會所有委員明顯「應作為而不作為」，侵害候選人以及選舉人之權益甚鉅。丁守中慎重考慮向中選會及台北市選委會所有委員提出國家賠償，追究各委員的法律及賠償責任。要求他們應賠償辦理選務的相關費用，以及驗票的費用。丁守中也要求他們更應該向受害的候選人及選民道歉。

第三，這次選務亂象，暴露「公投綁大選」由於欠缺明確法律規範，實質造成「公投亂大選」、「公投礙大選」情況。為避免選務機關今後操縱選務影響選情，這些都應由立法院明確修法予以規範。諸如中選會以行政命令規定投票日投票時間為上午8點至下午4時，法律上根本沒規定8小時，這次公投綁大選，投票時間根本不夠每一投票所全體選民投票，明顯剝奪民眾投票權益，以後投票時間是不是應法律明定。且公投投票年齡為18歲，選舉權年齡為20歲，根本不該混在一起排隊領票，導致公投妨害選舉。今後選舉跟公投投票是不是應規定分開不同投票所？更荒謬的是此次選務出現「邊開票、邊投票」違法現象，嚴重違反憲法129條明定之選舉的平等公平性。丁守中呼籲朝野立委應共同推動修法，讓這些選舉亂象今後永遠不再發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/