吳寶春不是最後一個 中國對台商政治獵巫一波波

2018-12-11 11:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕世界麵包冠軍吳寶春前往中國上海展店，即將正式開幕前夕卻被當地貼上「台獨麵包」標籤；吳寶春昨打破沉默發出聲明，強調支持「兩岸一家親」與「九二共識」，事實上，中國對台商進行政治獵巫行動，從過去到現在一波波，吳寶春不會是最後一個，台商赴中國投資潛藏相當大的政治風險。

除吳寶春外，今年8月時，總統蔡英文「同慶之旅」過境美國洛杉磯，路過85度Ｃ門市喝咖啡，隨即被中國官媒「環球網」批評，中國網民並揚言抵制，中國85度Ｃ當時出面發表聲明，強調堅定支持「九二共識」、秉持「兩岸一家親」信念，並以「台灣當局領導人」稱呼蔡英文。

製造衛星導航系統GPS起家的「台灣國際航電股份有限公司（Garmin）」，總部位於美國，創辦人之一是南投出身、台大電機畢業的高民環。向來被視為「台灣之光」的Garmin，網頁把台灣列為國家，在中國壓力下，今年3月也發表聲明道歉，並指一向秉持中國主權及領土完整立場，未來會對全球網站自我檢查並採取防範措施。

前漳州台商協會榮譽會長、福貞公司董事長李榮福出席海基會舉辦春節聯誼活動，當時受訪表達支持蔡英文總統及政府M503航路爭議相關政策，隨即在網路上遭攻擊是兩面台商，並被漳州台商協會除名。由於受到中國壓力，他兩度在台灣報紙刊登廣告反台獨，支持「九二共識」。

與蔡英文家族關係密切的海霸王集團，在2016年蔡當選總統後多次遭到抽查、罰款，並於當年底在媒體刊登全版廣告，強調海霸王絕非綠色台商，始終為貫徹兩岸同屬一個中國的信念並促進兩岸經濟合作發展而努力。

在2012年總統大選，兩岸議題成為國、民兩黨陣營的主戰場。HTC董事長王雪紅在投票前的1月13日召開記者會，以國、台語雙聲道強調，很難想像沒有「九二共識」的兩岸雙邊關係，此被視為影響選情的關鍵因素。

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