吳寶春自稱中國人 綠委：別太苛責不同意見的自己人

2018-12-11 11:23

〔記者謝君臨／台北報導〕麵包師傅吳寶春為了赴中國展店，昨發表聲明，表示「他是生於中國台灣，身為中國人，是我的驕傲」、「本人支持九二共識」等語，引發輿論譁然；對此，民進黨立委許智傑表示，民主台灣內部有不同的意見很正常，他希望大家用愛與包容互相對待，不要太苛責不同意見的自己人。

許智傑指出，我們可以體會以前的周子瑜和現在的吳寶春的無奈，中國跟台灣好比離婚分家的夫妻，想要追回已經分開的另一半，要用溫柔的攻勢，而不是用暴力脅迫的方式。當然，民主台灣內部有不同的意見很正常，個人希望大家用愛與包容互相對待 不要太苛責不同意見的自己人。

針對吳寶春的聲明，總統蔡英文上午也在總統府迴廊談話回應表示，這件事很嚴重，但不是要苛責他，而是反映現在面臨現象，中國以政治扭曲經濟貿易活動，在我們每一天生活裡存在，也在全世界存在，成為全世界國家共同關注議題。希望中國可以把政治的前提拿開，讓兩岸之間可以是正常與健康的交流。

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