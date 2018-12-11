烏拉圭暫緩予我免簽 外交部：不排除中國介入

2018-12-11 11:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國官員訪問烏拉圭外交部後隔天，烏拉圭政府即無預警通知我方，以系統建置為由暫停予我免簽。外交部今天表示，根據駐館了解訊息，不排除中國介入可能性。我方再次呼籲烏拉圭政府正面處理此問題，我方也將繼續進洽爭取。

烏拉圭政府於10月19日開始給予我國免簽，國人憑我國護照即可免簽入境烏拉圭，停留期限90天。使我國護照享有優惠簽證待遇國家，包含免簽證、落地簽與電子簽證等，達到169國。

但在中國海關總署署長、黨組書記、中共中央委員倪岳峰餘本月3日拜訪烏拉圭外交部後，烏拉圭政府4日即突然通知我方表示，將自5日起暫停予我國護照持有者免簽證入境90天待遇，並恢復須事先申請簽證的規定。

外交部第一時間回應時，僅轉述烏拉圭給予我方說詞指出，此次暫緩是因烏拉圭簽證及入境管制措施均須透過電子系統進行，在相關系統建置完成前，將暫停免簽待遇。

外交部副發言人歐江安今天回答媒體時則進一步說，根據駐館瞭解資訊，從中國和烏拉圭兩國高層官員互訪的頻密度，「不排除中國介入的可能性」。我方並重申，台灣護照好用度是全球排名28名，深獲各國肯定，再次呼籲烏拉圭政府正面處理給予我國的免簽待遇問題。我方盼繼續增進兩國人民互動交流，外交部也將持續進洽烏拉圭政府，呼籲儘快完成相關程序。

歐江安也表示，在10月19日到12月4日烏拉圭給予我國免簽待遇期間，我國人入境烏拉圭沒有發生異狀或特別的問題。至於烏拉圭政府何時能排除系統障礙，歐江安則表示烏方並沒有告知我方確切時間。

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