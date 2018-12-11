談綠營未來走向 陳明文：世代合作、派系休兵

2018-12-11 11:15

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一選舉民進黨大敗，對於綠營未來走向，立委陳明文今罕見在臉書發文，除了感謝支持的鄉親，也謝謝沒有支持的朋友；陳強調，「期中考考不好，期末考就更用心準備」，人民並不吝於給予機會，民進黨要先讓自己值得信任，做好世代合作、派系休兵，再談整個台灣的整合、團結。

陳明文表示，「選後到現在，阿文很少在臉書上公開發言。」這段時間，一起打拼的每個人都很氣餒，有沮喪的，有憤慨的，大家都垂頭喪氣，而「阿文也在一直深刻反思，民進黨要如何贏回失去的信任？」

首先，要謝謝一直以來支持民進黨的鄉親，是你們讓民進黨有機會掌舵，領航台灣。也要謝謝沒有支持民進黨的朋友，你們讓民進黨深切反省，讓我們知道現在偏離理想的航道有多遠。請同黨同志不要灰心，期中考考不好，期末考就更用心準備。

陳明文強調，人民並不吝於給機會，但人民要的是願意反省，願意改變，有能力改變的政黨。民進黨要贏回信任，就要先讓自己值得信任。黨內先做好世代合作、派系休兵，再談整個台灣的整合、團結。人民的期待有多大，民進黨都要有能力一肩扛下。一起努力，不要放棄。

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