賴揆為敗選堅定要離開 蔡英文：時間到了院長說會報告

2018-12-11 11:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨敗選進行檢討，行政院長賴清德也決定在一段時間後走人負責，蔡英文總統今日上午在總統府迴廊談話被問及賴揆的離任時機，僅表示她與賴院長隨時保持溝通，院長還是非常努力在施政，大大小小的事情讓賴院長去關心，至於其他事情，總統則說，「時間到了院長說會報告，不是嗎？」。

賴清德在民進黨九合一選舉敗選當天請辭，但獲蔡總統慰留，有關他在明年一月立法院審完中央政府總預算，將再度請辭的傳聞不斷，賴清德六日召開記者會宣布，時間一到他會堅定的離開，不會讓敗選檢討流於空言，「只有我離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生」。賴揆也再度展現辭意。

總統今日被問及此事僅表示她與賴院長隨持保持溝通，並指「時間到了院長說會報告，不是嗎？」。

另被問到有人認為今年的代表字是「翻」，總統對明年的想像為何，有無代表字？蔡英文則回答，對於明年的想像，就讓人民各自想像，執政者最大心願把經濟做好，人民福利做好，國家安全照顧好，這就是執政者最大責任。

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