迴廊談話回應民怨 蔡英文要求檢討機車強制加裝ABS政策

2018-12-11 10:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕交通部規定125cc以下新型機車明年必須強制加裝ABS或CBS剎車系統，引發增加負擔的民怨，蔡英文總統今日上午在總統府迴廊談話主動要求行政部門檢討此事，強調此舉雖然立意良善，但顧及安全之餘也要顧及人民負擔能力，應重新檢視有無救濟方法及配套措施。

交通部規定125cc以下新型機車明年必須強制加裝ABS或CBS剎車系統，但估計新車的價格就得多增加7、8千元，民眾抱怨為何要多花錢買機車，交通部則表示，受到影響的只有15%的新型機車。

蔡總統今日上午再度進行迴廊談話，回應時事議題，這次並主動拋出與人民經濟負擔相關問題。總統說，機車加裝安全裝置ABS，固然提高安全標準，但這樣立意良善施政常會忽略新的標準，是否造成人民無法負擔的情況，選後檢討也發現，從空汙法到機車加裝安全裝置，立意良善希望達到更高標準，但人民常難以負擔，行政部門應能夠重新檢視，有無救濟方法，有無減輕人民負擔方式，能夠重新檢視機車加裝安全裝置的配套措施，顧及安全之餘，也要顧及人民負擔能力。

蔡總統強調，這雖是上一任政府定案預計明年實施，但政府還是要檢視人民能否負擔，施政要顧及基層民眾尤其經濟相對弱勢者，在訂定標準與適用規定能夠進行考慮，並提供必要的協助。

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