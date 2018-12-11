政院要修法打擊假訊息 政委羅秉成錄台語影片說明

2018-12-11 10:19

〔記者李欣芳／台北報導〕為避免假訊息危害社會，行政院本週四院會將通過10多部法律修正草案進行規範，行政院政務委員羅秉成為方便民眾了解，特別錄製台語影片說明，他今天強調，「我們不會為打擊假訊息，傷害言論自由」。

羅秉成說明行政院這次的修法重點指出，目前法律對假訊息就有相關處罰規定，10多部法律有刑罰規定，不過，對於什麼是假訊息、謠言、流言講得不太清楚，所以這次為了假訊息的危害，先做一些處理，整理相關法律的要件、定義說得不太清楚，還是法律的輕重訂得不合理，來做一些調整。

羅秉成表示，例如內政部日前通過「社會秩序法」63條第1項第5款的修法，散布謠言影響公共安寧，要處3日以下的拘留、3萬元以下的罰鍰，這個規定不錯，但是法律要件只有一個「謠言」，什麼叫「謠言」，這要調整、處理，另外，是不是一定要拘留3日，其實反而沒有必要，而目前的情形是，只罰3萬元以下，法院都判1000、3000元，這樣足夠嗎？所以責任要做一些加強。

其次，他說，是不是有其他的法律規範的不夠，例如有人做假訊息說核三廠爆炸了，這是假的，要怎麼處理？只用「社會秩序維護法」夠嗎？可能不夠。又如前幾天在討論港務大樓倒塌，這是散布不實災害，只用社維法夠嗎？各部會將會檢討，這些法律如何加強。

至於修法是否影響言論自由，羅秉成說，假訊息也是一種言論，不過，我們有買賣的自由，但是可容忍賣假貨害人的自由嗎？我們也有言論自由，但可容忍有放假話害人的自由嗎？他強調，「我們不會為打擊假訊息，傷害言論自由」，這部分會很小心。

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