華為贊助歡樂耶誕城 朱立倫批政治干擾商業行為

2018-12-11 10:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕因資安外洩引發國安疑慮的中國通訊設備大廠華為公司，因贊助新北市歡樂耶誕城活動引起爭議，新北市長朱立倫今天表示，動輒以意識型態或政治干擾商業行為，這是台灣民主社會無法接受的。

朱立倫今天在市政會議表示，華為與美方之間產生的國際議題，與其商品在國內販售是兩回事，現在滿街都是華為的手機與廣告，參與新北歡樂耶誕城的廣告贊助廠商，也不只華為一家，還包括電影、遊戲、其他電信業者、百貨公司及航空公司等，如果要針對每家廠商去檢查背後的意識形態與政治立場，「這是什麼樣的時代？」

朱立倫認為，只要商品合法在國內銷售，廠商做的廣告與商業贊助，市府就歡迎，包括市府舉辦的歡樂耶誕城或其他活動，承包廠商邀集的廣告與贊助商，只要符合國內法令，市府絕對不可能做政治審核。他批評，動輒以意識形態、政治立場，用政治干擾商業行為，這是台灣民主社會與現代化國家無法接受的。

朱立倫會後受訪批評，「民進黨恐共已經恐到一個程度了！」如果一個商業贊助或廣告就能造成國安問題，政府乾脆禁止中國製造的產品在台灣做廣告或販售。

朱立倫說，中央各部會或各地方政府辦的活動，都有來自各國的廣告或商業贊助，這樣就會產生國安問題，影響國人，「這個太離譜了！」只是一個LOGO放在那邊，那其他產品是不是要檢查一下背後有無中資、有無國安問題？

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