吳寶春與台商的困境 人渣文本：同時被老共跟自己人捅

2018-12-11 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕由於被中國網友定調為「台獨麵包師」，知名麵包師傅吳寶春昨（10）日傍晚在臉書發表聲明，強調他支持「兩岸一家親」與「九二共識」，引來社會激烈討論。對此，政治評論家「人渣文本」周偉航認為，吳寶春的狀況「只要去中國展店就很難避免」，但「被老共捅，又被自己人捅，該怎麼辦？」

周偉航認為，吳寶春的狀況只要去中國展店就很難避免，重點在於，除了悲憤之外，還能不能做一些有意義的行動，現在看起來是沒有，「說要抵制，但原本就吃不起」。但在兩三年前，民眾還能用投票產生具體的政治力來對抗老共，「那為什麼現在連選舉都沒辦法贏了呢？」

周偉航指出，國民黨沒變強，老共也還是那些套路，「重點是台派或獨派除了悲憤與叫罵之外，到底有做出什麼有意義的行動來強化自身的力量」、「如果自己沒能力改變，就透過學習讓自己變強，或拜請、結合有能力的人。別只活在悲憤所構築的幻覺中。」

周偉航也補充，很多台商本身的意識形態是很台派的，甚至就是獨派，但兩岸生產鏈不可能斷掉，同時若台灣人因為他嘴巴講九二共識因此抵制他，他也是混不下去。「被老共捅，又被自己人捅，該怎麼辦？」、「這就是政府可以想辦法的地方，不只是講說台灣人可以不要為自己的認同道歉，更該協助他化解壓力，轉單或補貼或輔導或協助整合在地生產鏈。」

周偉航認為，許多文青在那大談企業責任、國家意識，但在這些經營者眼中都是幹話，如果他們需要一個搞台獨又能賺到中國錢的方法，那誰來幫他們想？國民黨嗎？怎麼說也是綠的這邊比較有機會想出來吧？「中國人的幹話他們聽多了，那如果台灣人也只會講幹話，那最後他們要怎麼辦？」、「官就該做實事，別講講道理就以為自己責任已了。」

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