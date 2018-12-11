演技可得奧斯卡？柯P嗆葉毓蘭：心很壞的人都會懷疑別人做壞事

2018-12-11 09:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪常在臉書抒發心情，近日更以1500字長文開砲，駁「白綠合作」之說。但市長柯文哲昨兩度談及此事，先稱不知情，又說會勸妻子少看call-in節目，讓前警大教授葉毓蘭狠酸，「柯P的演技真的可以勇奪奧斯卡金像獎了。

柯文哲今早受訪被問及對葉毓蘭批評看法，他也不客氣反酸「心很壞的人都懷疑別人做壞事」，並笑說，陳佩琪那個（臉書發文），「台大醫學系的女生，你敢管她，不要命了」。

陳佩琪日前在臉書發文，提到「白綠合作」一事，表示有一位「柯黑一號議員」上遍各大政論節目，對柯文哲的砲火比選前還要猛，「總見他那一套說詞一而再，再而三地在螢幕放送，而且同一時段還會同時出現在好幾個頻道裡， 我聽了實在都快抓狂。」

「選前被人痛毆，選後說別計較， 咱們來合作？天底下哪有這種道理？」陳佩琪也建議這位柯黑議員，別浪費媒體精華時段，認為他的意見很對，選舉不是選輸贏，而是選理念、價值，請他去跟提倡綠白合作的同黨同志說。

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