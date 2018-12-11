丁守中若提選舉無效訴訟 柯P憂募款經費「快不夠了」

2018-12-11 09:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉上月24日落幕，餘波至今仍蕩漾。國民黨台北市長參選人丁守中以3254票之差落敗後聲請驗票，驗票結果預計今天出爐。台北市長柯文哲今早受訪被問及是否擔心丁守中提選舉無效訴訟，柯表示他會去問律師，這要花多少錢，募的錢都快不夠了。

至於會不會私底下找丁守中，勸丁不要提選舉無效訴訟，柯直言：「不容易」，他並透露，這一次驗票單單北市府民政局就花了1100萬，因為二備金要簽，不曉得司法系統花多少錢，然後競選總部的律師也要花錢，他猜丁守中花更多。

台北市長選舉驗票進入第7天，到昨傍晚驗票工作結束為止，只剩中正區、中山區192個投開票所未驗，雙方律師均預估今天可以結束驗票作業，台北地院最快將在週三公布相關統計數字，再等法官認定驗票過程中所挑出來的爭議票，由合議庭公告最後結果，台北市長選舉重新計票的程序才算結束。

不過驗票至今，雙方票數雖互有消長，但尚不足以撼動選舉結果，一旦最終法院公布驗票結果沒有翻盤，丁守中繳交的428萬餘元保證金，也將被沒收。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/