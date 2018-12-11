白綠合作立委補選恐破局？ 柯P：那就隨緣啊

2018-12-11 08:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉落幕，台北市立委補選本週如火如荼開放登記參選中，「白綠合作」成話題，但民進黨籍台北市副市長陳景峻昨接受廣播專訪，卻指柯心中還有些怨，這一局恐來不及合作。對此，市長柯文哲今早受訪僅淡定說：「那就隨緣啊。」

聽聞民進黨北市黨部主委陳正德昨表態盼民進黨自提人選，還嗆否則他就辭職下台，柯無奈說，昨天講過了，他看電視也是每天照罵，所以他不曉得民進黨的「白綠合作」到底什麼意思。

至於是否如陳景峻所言，心中怨恨要慢慢消解，所以2020不排除還有合作空間？柯語帶保留表示「對醫生來講，時間可以解決一切。」

雖然柯媽媽認為「要總統出來講才有效」，柯則直言「我看講也沒有用」。媒體追問禮拜四的「蔡柯會」中，是否會談及相關議題？柯重申，「禮拜四是講市政，不是講這個啦！」

談到會不會覺得民進黨善意不夠，柯表示，民進黨基本上是部落政治，他們一人一把號，每個人吹每個的，上面管不了下面，旁邊的管不了左邊的，而他則是「無奈比較多」，反正就還是每天認真工作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/