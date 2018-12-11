民進黨南投主委鬧雙胞 基層明赴中央陳抗請求仲裁

2018-12-11 08:13

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣民進黨內茶壺風暴持續延燒，縣黨部執委林翠蘭、代表莊銘峰等人，以「有理想、有價值、要改革，大家站出來﹗」為訴求，打算在12日號召基層黨員，分乘5部遊覽車北上民進黨黨中央陳抗，屆時，希望黨中央能做出公平、公正的仲裁，以利地方主委鬧雙胞風波早日平息。

九合一大選過後，民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠與執行長張瓊文2人，在11月底發布新聞稿辭職，以示為敗選負責，不料，蘇昱誠竟辭而不離，還聘任張永興為新任執行長，引發黨員強烈反彈，除抨擊他言而無信以外，也在本月7日召開臨時執委會通過由執委簡百聰代理主委一職，意外上演一場「主委鬧雙胞」的戲碼。

儘管蘇昱誠再三強調，黨中央已明確表達各縣市黨部主委慰留的決定，況且，他發出新聞稿口頭請辭迄今，並未提出書面辭職函，在程序上也未完備，所以他的請辭應無效。

不過，縣議員張志銘說，黨主席蔡英文也是只有口頭請辭就生效，蘇身為男子漢更應敢說敢當，將辭職的程序走完，依規定，將書面辭職函遞交執委會再送至黨中央裁示，屆時，若獲慰留，大家也無話可說。

反之，蘇迄今態度消極，從未主動向執委會或黨員代表大會說明他內心的想法，也才令基層黨員憤憤不平，並冀望透過陳抗行動，黨中央能給一個滿意的答案。

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