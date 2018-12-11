吳寶春稱來自「中國台灣」 故鄉「台灣屏東」有話對他說.....

2018-12-11 07:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕來自台灣屏東的麵包師傅吳寶春在中國上海展店，但被中國網友定調為「台獨麵包」並揚言抵制，他昨晚發聲明說是一個生於「中國台灣」的麵包師，遭台灣各界網友砲轟；他的家鄉屏東縣政府過去曾多次與他合作，縣府發言人黃建嘉受訪則認為，「麵包歸麵包、政治歸政治、商業歸商業，仍以吳寶春是台灣屏東人為榮。」

黃建嘉指出，吳寶春的養成都在台灣，世界冠軍是貨真價實，麵包之所以美味是因為採用當地食材，他曾受國人推崇也是因為總採用台灣在地食材，「他到了中國當然也採用當地食材」，但做出來的麵包，台灣有台灣的特色，中國有中國的特色，麵包不應該因為政治而走味才是，屏縣府未來不會因此排斥與吳寶春合作活動。

吳寶春12月初已於中國上海展店，過去吳寶春曾表示自己不會只專注中國13億人市場，會放眼全世界70億人的發展機會，被中國網友定調「台獨麵包師」，揚言全面抵制「台獨麵包」；但昨晚透過「吳寶春麥方店–高雄店」臉書專頁發文回應說，「兩岸一家親，支持九二共識」。吳寶春在文中指出，他是一個生於「中國台灣」的麵包師，台灣是養育他的土地，「身為中國人是我的驕傲」，「兩岸一家親是我堅持不變的態度」等言詞遭台灣網友痛批。

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