桃園市12個行政區區長會洗牌？ 鄭文燦這麼說…

2018-12-10 23:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市轄13個行政區中，除了復興區是山地行政區，區長是民選，原大溪鎮長黃睿松、新屋鄉長徐同治、蘆竹市長褚春來、大園鄉長呂水田由於只擔任過一屆首長，升格後擔任這4區的首屆區長任期已經屆滿，外界關心接任區長人選，順利連任的桃園市長鄭文燦10日受訪表示，除了這4區，其他8區也會評估是否需要輪調，畢竟在同一行政區若擔任8年的區長好像太久，就連局處首長也沒有人一當就當8年的。

市府民政局指出，桃園升格後，依照地方制度法規定，行政區區長的任命得是純文官，需具有公務人員資格才能任用，這4位任期屆滿的區長在完成階段性首屆區長任務後，除了黃睿松、呂水田未參加這次大選，褚春來順利轉換跑道回鍋當選議員，徐同治雖然參選議員失利，但因為他是4人之中唯一具有公務人員資格，其後續動向備受矚目。

其他8位區長，除了桃園區張世威、龍潭區鄧昱綵、觀音區洪清淵、楊梅區姚敦明是鄭文燦上任首屆市長即任命的，中壢區吳宏國、八德區陳玉明、龜山區陳建崧3人是接棒的第二任區長，平鎮區姜義坤還是今年才接棒的第三任區長，一般預料將會部分輪調。

至於小內閣是否重新洗牌？鄭文燦表示，市府的人事不可能一成不變，經過4年，人事當然會進行局部調整，並在25日就職前公布，他用人唯才、超越藍綠，好的人才不論背景、年齡，要讓務實的幹才可以脫穎而出，只要能夠對市府團隊加分都非常歡迎。

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