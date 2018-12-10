台南市議長選舉之爭 民進黨中央介入避免紛爭擴大

2018-12-10 21:01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團上週五在民進黨台南市黨部成立，並選出總召，因正副議長選舉在即，意外引爆黨內紛爭，黨籍議員甚至揚言不惜退出黨團，風暴愈演愈烈，爭取扶正議長的副議長郭信良要求中央介入調查。民進黨中央黨部已決定明天上午在中央黨部邀集各方進行協調及調查，避免紛爭擴大影響正副議長選舉。

民進黨市黨部主委黃先柱表示，黨團成立過程均依慣例進行，黨部將尊重中央的認定結果，如果認為過程不當，該重新選舉要重選；如果沒有疑義，也請大家尊重。

黨團總召林宜瑾表示，這職務是重擔，她並非愛做，如果可以不做，她也不想當，但她是合法產生的總召。中央介入協調也是好事，有關爭議的解決就由中央來當公親，當初推舉過程是否合法，就由中央來認定，她一切尊重中央的決定。

林宜瑾表示，由於上週黨團決定於本週四採假投票記名選出正副議長人選代表民進黨參選，因此黨中央必須在週四前做出決定，程序才能繼續走。

當天表達異議並退席抗議的副議長郭信良則表示，「只要程序走完，一切合乎規定」「遵照中央的法令行事就好」。

質疑開會程序不合法的立委陳亭妃表示，她有接到通知，明天在中央黨部開會討論。基本上，當天的程序有問題，她也針對程序部分向中央反映有疑義，而且黨團的決議又涉及正副議長選舉事項，這和中央的規定並不一致。因此，整個事實該怎樣就怎樣，程序一定要合法，不能讓人認為過程違反民主的原則。

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