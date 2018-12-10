馬偕醫院及國民黨證實江丙坤辭世 享壽86歲

2018-12-10 20:08

〔記者林良昇、吳欣恬／台北報導〕國民黨稍早表示，今晚聽聞海基會前董事長江丙坤辭世，國民黨全黨上下同感不捨及哀悼，江丙坤先生一生為中華民國奉獻付出、勞心勞力，達成非常多福國利民的成就，確實是為台灣人民付出的表率。晚間馬偕紀念醫院也發出新聞稿證實江丙坤辭世消息。

國民黨說，江丙坤今日的辭世實在令人感到非常意外及不捨，我們默哀並且希望亡者安息、家屬節哀順變；江丙坤董事長一生的付出跟貢獻，是國人最大的資產跟驕傲，我們永遠懷念他。

晚間馬偕紀念醫院也發出新聞稿，指「江丙坤先生於2018年12月8日晚間因主動脈剝離昏迷，緊急送至本院就醫，經緊急手術救治並至加護病房觀察，後因年事已高等多重因素，但仍不幸併發多重器官衰竭，於2018年12月10日晚間7時0分安詳辭世。」

江丙坤1932年生，南投縣草屯鎮溪州里人，曾任外貿協會祕書長、國貿局長、經濟部次長、經濟部長、政務委員、經建會主委、立法委員、立法院副院長。享壽86歲。

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