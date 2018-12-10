江丙坤傳今晚病情惡化 家屬悲慟同意拔管

2018-12-10 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕前海基會董事長江丙坤8日晚間因主動脈剝離昏倒送醫急救，事後裝上葉克膜後暫時恢復生命跡象，但傳出今晚（10日）病情惡化，家屬已經同意拔管，而院方也證實江丙坤正在拔管中，但細節仍待院方宣布。

江丙坤8日晚間與友人在台北晶華酒店3樓聚會時，突昏倒意識不清，被送往馬偕醫院急救，裝上葉克膜後暫時恢復生命跡象，但醫療團隊發現江丙坤主動脈剝離，立即漏夜展開手術，開刀後暫時穩定，今是江入院的第3天。

據《蘋果日報》報導，昨天到病房探視的江丙坤友人和家屬都對外表示，江的病情暫時穩定，而今晚不到6點前江丙坤加護病房門外就聚集許多關心他的人，江的夫人也在友人的陪同下來到醫院，此時門外越聚越多人，6點18分左右則有人從房門出來告知前中油董座林聖忠，江丙坤情況不樂觀，正在拔管中；而院方也證實這項消息。

報導指出，前總統馬英九也在晚間6點53分進入加護病房探視江丙坤，約在房內待了5分鐘後出來，面對媒體提問則不願多說，面色凝重的離開醫院。

江丙坤曾任立法院副院長、國民黨副主席，現任國際民主聯盟副主席、國立台北大學校友總會總會長。

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