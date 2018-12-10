吳寶春發聲明自稱「中國台灣麵包師」 網友痛批背骨

2018-12-10 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕吳寶春麵包店本月初在中國上海展店，被中國網友定調為「台獨麵包師」，今日吳寶春特別發表聲明，表示自己「支持九二共識」，是「中國台灣的麵包師」，遭台灣網友痛批「背骨」。

由於先前被中國網友評為「台獨麵包師」，中國市場恐受影響，知名西點麵包師吳寶春今日透過「吳寶春麥方店」臉書發表聲明，「台灣，是養育我的土地。身為中國人，是我的驕傲」，並表示自己支持「九二共識」、「兩岸一家親」，且「從未發佈過『餓死也不會來大陸』的言論，希望能夠通過個人的努力，響應國台辦《促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，為海峽兩岸的經貿交流盡綿薄之力」。

台灣網友看到後紛紛在「吳寶春麥方店」的臉書痛罵，「已經賺不少了還這麼軟」、「再也不吃了」、「原來在賣有意識形態的麵包」、「拜託快歸化中國籍」，還有人諷刺，「你成名的是歐式麵包，建議你改名法國台灣。法國比較高級。」

吳寶春聲明全文： 大家好： 我是吳寶春，一個生於中國台灣的麵包師，台灣，是養育我的土地。身為中國人，是我的驕傲，『兩岸一家親』是我堅持不變的態度。對於近期『吳寶春台獨』的消息，由於個人工作原因，未能及時回應，造成了一定誤解，給大家帶來了諸多困擾，我深表歉意。 本人現在此申明，從未發佈過『餓死也不會來大陸』的言論。本人支持『九二共識』，希望能夠通過個人的努力，回應國台辦《促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，為海峽兩岸的經貿交流盡綿薄之力。 此前，我和團隊一直嚮往來大陸開店，由於諸多條件不成熟，我們更希望能做好足夠準備，再和大家見面。打磨數年後，我們帶著誠意前來。為了此次上海開店，準備了一年多，我們嘗試用大陸在地食材和原料，製作出具當地特色的麵包。身為農民子弟的我，希望能夠通過質樸的麵包，讓大家一起感受來自大地母親的誠意，建立人和土地的連接。 最後，我想說，麵包師，是我一輩子認定的志業，30多年來堅持至今，從未改變。希望接下來，能把我理解的最好氣味帶給大家。

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