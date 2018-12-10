舊首長簽新人事？ 屏縣府人事處長：合法但不洽當

2018-12-10 20:26

〔記者葉永騫／屏東報導〕縣長、鄉鎮市長等首長即將上任了，屏東縣近千名的聘僱、臨時人員也將重新簽約，但近日卻傳出有舊首長簽了新人事，令人傻眼，縣府人事處長李殷明表示，雖然合法，但並不洽當，會被批評侵犯新首長人事權。

約聘雇、臨時人員一直是政府機關執行公務相當重要的人力，縣府每年大約聘用約600人，各地的鄉鎮市公所則視情形任用10餘人到近100人，全縣約有近1000人約聘雇人員，其任期有些是1年一聘或者半年一聘，全視首長決定，如果首長沒有換人，變動小，首長換人後，新首長就可能進行解聘及重聘，前屏東市長林亞蒓就曾經一口氣解聘53人再重聘，引發地方爭議，而最近則也傳出有位即將卸任的首長超簽了任用期，疑侵犯到新首長的人事權。

縣府人事處長李殷明表示，約聘雇、臨時人員屬於勞基法規定，在法令上舊首長是可以簽約聘雇，但以往都會尊重新任首長的人事權，等新首長上任後才任用簽約，這次有地方首長續聘到隔年的3月，雖然合法，但是容易引發爭議，新首長也可以不買單，直接依勞基法辦理資遺。

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