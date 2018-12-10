立委補選黨內民調出線 沈智慧：我是不需蜜月期的即戰力

2018-12-10 18:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第5選區立委補選10日至14日受理登記，國民黨內民調今日出爐，由有6屆立委資歷的沈智慧出線，可望代表角逐明年立委補選；至於綠營目前有6人表態，民進黨中央提名協調小組訂12日中常會宣布徵召提名人選。

台中市準市長盧秀燕當選後，台中第5選區（北北屯區）立委遺缺改選在即，台中市選委會指出，立委補選登記自10日到14日止，明年1月10日進行號次抽籤，1月27日補選投票；今日首日無人登記。

盧秀燕選前辭立委後，兩黨有意角逐者眾，國民黨率先在8、9日舉辦黨內初選民調產生提名人選，包括沈智慧、台中市前民政局長王秋冬、市議員賴順仁、市議員陳成添、前議員唐國泰、前立委蔡錦隆等6人參與，今日由中央黨部宣佈民調結果，由擁有6屆立委資歷的沈智慧以平均民調42.9%的支持率大贏其餘角逐者出線，可望代表國民黨角逐立委補選。

沈智慧強調，她是「國會不需要蜜月期的即戰力」，補選後只有1年的任期，需要立即能上戰場為大家發聲打仗的戰將，她有經驗、有魄力，若能前進立院，將爭取釋憲權，落實公投的內容，維護真正的台灣價值。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/