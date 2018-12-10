陳佩琪臉書開砲不知情？ 她諷柯P：演技可奪奧斯卡

2018-12-10 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨九合一選舉大敗後，「白綠合作」話題引起關注，但台北市長夫人陳佩琪昨晚卻在臉書開砲，「選前被人痛毆，選後說別計較，天底下哪有這種道理？」柯文哲今早被問到此事驚訝表示，「她什麼時候寫的？」對此，前警大教授葉毓蘭大酸柯文哲，「演技真的可以勇奪奧斯卡金像獎了。」

陳佩琪昨晚在臉書大談「白綠合作」的議題，不滿的說，有一位「柯黑一號議員」上遍各大政論節目，對柯文哲的砲火比選前還要猛，「總見他那一套說詞一而再，再而三地在螢幕放送，而且同一時段還會同時出現在好幾個頻道裡，我聽了實在都快抓狂」、「選前被人痛毆，選後說別計較，咱們來合作？天底下哪有這種道理？」。

對於老婆在臉書開砲，柯文哲今早受訪卻表示不知情，聽聞陳佩琪臉書內容時更面露詫異，連忙問「她什麼時候寫的？」一聽到是昨天晚上，忍不住脫口「怎麼這麼可怕」、「趁我睡覺的時候」。他下午再談此事時則說，自己有告訴佩琪晚上不要看call in節目，她偏要看，看了又要生氣，「我說不要看不就好了嗎？」

對此，葉毓蘭在臉書轉發相關新聞酸說，「柯P的演技真的可以勇奪奧斯卡金像獎了！」表示「如果稍後還能吐出跨越藍綠、超越藍綠的通吃文稿，柯粉們再照單全收，就應了母親生前常說的『演戲的是瘋子，看戱的是傻子！』讓我們慢慢地看下去！」

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