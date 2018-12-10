黃煌雄請辭後首發文建言 國民黨：值得參考

2018-12-10 19:49

〔記者林良昇／台北報導〕促轉會前主委黃煌雄於辭職後首度發表「促轉會浴火重生的路徑導引」一文，提醒「促轉會浴火重生的機會，只有一次」，主政者在心態上要認清，並具備二要素，第一要有堅定的意志與決心；第二要有付出代價準備。國民黨認為，值得執政黨參考，執政黨應先停止違法的代理職務，回歸法令才是正途。

有關黃煌雄今日發文所稱促轉會事務，國民黨表示，確實值得執政黨做參考，尤其內文提到任何政府機關都不應該成為特定政黨的打手，轉型正義更不能成為對付政敵的工具，這更是直指現在促轉會被外界詬病的最主要原因。

國民黨認為，行政院應該尊重促轉條例的規定，把正、副主委人選提請立法院同意之後才得行使職權，換言之，現在的代理根本是違法的取巧；而如果連遵守法令都做不到的話，又怎麼有辦法說服民眾，促轉會所作所為都是合法合憲呢？

國民黨表示，現在促轉會所引起一切紛擾，還是執政黨需要負起最大的責任，而黃煌雄身為一位前朝官員，實在也不需太過操心，就連當時在位時執政黨有多少人尊重其意見？現在下台後，又期待當權者能聽進多少建議呢？至於黃前主委所對在野黨的期待，如果促轉會真能做到公平公正公開，當然相信任何政黨都沒有理由阻撓；但在達成此目標前，執政黨還是先停止違法的代理職務，回歸法令，才是正途。

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