黃煌雄籲重組促轉會 政院：仍以補缺方式處理

2018-12-10 19:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審促轉會明年度預算，國民黨立委上演翻桌拒審預算鬧劇。促轉會前主委黃煌雄今日也發文建議，政院應找一個具公信力新主委，「賦予全權，讓其組成新團隊」；對此，行政院表示，會以補缺方式處理，正徵詢合適的正、副主委人選。

促轉會因張天欽事件造成副主委在九月下台、主委黃煌雄十月請辭走人，事隔二個多月後，黃煌雄今日發表「促轉會浴火重生的路徑導引 」一文，他建議促轉會在這種聲浪與壓力下，要想浴火重生，主政者在心態上要認清並具備兩個要素：第一必須要有堅定的意志與決心；第二必須要有付出代價的準備。

黃煌雄指出，具體的做法包括，要慎重找到新的主委人選，其人望及公信力能為朝野及社會各界所接受，並賦予全權，給予時間組成新的團隊。

針對促轉會是否會全面改組？行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（kolas yotaka）說，若要改組，就要全部重新提名，「這部分就真的事涉重大」，每個委員都有其任期，一直以來都是以補提名作為目標。

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