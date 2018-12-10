台北市長選舉驗票已87.71％ 全驗完隔天才公布總票數

2018-12-10 18:08

〔記者張文川／台北報導〕台北市長選舉大驗票，經週末休息，今進入第6個驗票工作天，台北地院表示，今天驗249個投開票所，已驗完大同區、信義區，已開始驗中正區，票匭總完成度已達87.71％，以每日進度約15％推估，明天可望驗完；北院指出，不會驗完當天就馬上公布重新計票結果，預估後天中午會公布驗票總數。

北院指出，評估明天應可完成全部投開票所的重新計票，但法院因為還要輸入各投開票所的數字，所以都會到隔天中午才能公布前一天的驗票總數，因此，即使明天完成所有的驗票，也不會在當天馬上公布各陣營的重新計票結果。

上週一開始的驗票程序，上週5天已陸續驗完大安、文山、內湖、士林、松山、北投、萬華、南港等8個行政區，今天驗完大同、信義2個區，下午已經開始驗中正區，明天只剩中山區與部分中正區待驗，因每天平均以15％的進度進行，預期明天可望驗完全部選票。

依據選罷法，重新計票程序完成後，法院會將各投票所各候選人的總得票數（含經法官認定屬該候選人所得，惟其他候選人仍有爭議之選票）、無效票（含經法官認定屬無效票，候選人仍爭執為其所得者）、空白票等，以公文通知台北市選委會。除了通知選委會，也宜以副本通知聲請人、同選區其他候選人。

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