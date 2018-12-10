嚴懲假訊息！行政院：不會成立專責機關 不立專法

2018-12-10 17:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年九合一選舉假訊息鋪天蓋地、衍生諸多亂象，政府啟動修法要嚴懲假訊息，行政院政務委員羅秉成今日強調，假訊息定義就是「惡、假、害」，只要是出於惡意、製造假的、造成危害就必須問責，但不會成立專責機關審查，也不會立專法管制，現階段都不考慮。

羅秉成指出，針對假訊息所造成危害，政院召集的「防制假訊息危害專案小組」在過去2個月，收集各部會相關意見，有一個很重要基本原則是不可以傷害言論自由，不可踩到言論自由紅線，所以外界不要有疑慮認為修法是反言論、回到戒嚴，也不是威權新品種，「大家要對我們民主有信心」！

羅秉成提及，防制假訊息危害的10多部相關修正法案，會在本週四行政院院會討論，這是一個全面且有配套的修法，「不會去立專法，也沒有一個專責機關去做言論管制」，要修的法律有一部分是本來就有規範的。

羅秉成說明，經各部會盤點後，與不實訊息相關的法律共有13部，另外屬於行政處罰的有6部，有些法律當年沒有考慮到網路，有些對於謠言定義不清，第一事件是要各部會檢討假訊息定義。

「假訊息定義就是『惡、假、害』！」羅提及，專案小組有給一個模組化的定義，就是「出於惡意、製造假的、造成危害」，若有惡假害就有問責必要性，政府不會什麼都要管，那是做不到，更沒有必要。

羅秉成說，在「惡、假、害」定義下，各部會要去調整法律構成要件明確化，要調整法律效果合理性，不能有些刑責太重、有些裁處太輕。他舉例，內政部檢討修正「社維法」，對於一般謠言，未來將可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

羅指出，德國有一部法律是「社群網路執行強化法」，該法規定加重網路平台責任，包含毀謗性或仇恨姓言論，如果平台有人檢舉有仇恨姓言論或不雅圖片，平台必須即時下架，否則最嚴重會處5000萬元罰鍰。

羅提及，德國就被批評言論審查的箝制化，目前有3件憲法訴訟官司在進行，德國做法等於是政府機關不介入，讓平台去做言論審查，臉書公司在柏林就增加70幾個人力負責審查，臉書另也增加演算法處理。

羅秉成說，全球只有馬來西亞曾立「假新聞法」，可判7年以下有期徒刑，但被當成政爭工具，之後該法廢除；韓國在2006年有類似網路法，成立一個類似NCC單位叫「KCSC」，讓這組織去做言論審查，因為可以移送個人及行政機關，對中立性、獨立性造成影響。

羅秉成提及，台灣的「數位通訊傳播法草案」並沒有做這樣的事情，更沒有這些規定，不會讓社群平台去做審查，「德國和韓國都不是我們要學習對象」！

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