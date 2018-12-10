多爭取10％支持者 許信良：蔡總統仍可連任

2018-12-10 17:07

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨在九合一大選慘敗，前民進黨主席、亞太和平研究基金會董事長許信良今表示，民進黨依然有40%的選票，並沒有崩盤，重點是要如何找回人民的心，只要再爭取10%的支持者，蔡總統在2020年一樣有選嬴的機會﹔前民進黨主席施明德澤說，民進黨還沒從敗選中清醒過來，內部問題這樣拖，會影響到國家政務的正常發展。

施明德今舉辦1962-1964回憶錄「能夠看到明天的太陽」限量珍藏版發表會，許信良、立法院長蘇嘉全、前立法院長王金平、前內政部長李鴻源、前台中市長張溫鷹、監委王美玉、陸委會主委陳明通、台大教授管中閔、媒體人陳文茜等人到場，現場也有出現署名「蔡英文」的祝賀花籃，但未寫上頭銜。

外界關切民進黨敗選後的發展，許信良受訪時表示，民進黨依然有40%的選票，並沒有崩盤，問題在於要怎麼找回人民的心，民進黨會輸的原因，第一個是年金改革，百萬年金改革受害者把民進黨當做公敵，第二個是兩岸僵局，讓很多小市民、攤販、計程車司機受害，民進黨必須好好反省，這是可以立刻改的，而且民進黨代表進步的價值，包括同婚、一例一休，但進步價值不一定是多數人價值。

許信良認為，另一方面年輕人在4年前全力支持民進黨，但4年後民進黨沒有給年輕人什麼東西，只要誰執政，誰就會被反對，民進黨要大刀闊斧解決年輕人的問題，也必須從選舉得到教訓，人民不會支持意識型態，需要過好生活，如果民進黨不知道反省這點，民進黨就沒有前途。

許信良說，他不認為蔡總統連任沒有希望，民進黨並沒有崩盤，基本盤還是在，只要再爭取10%幾的支持者，一樣可以選贏﹔現在民進黨敗的太大了，所以反而必須團結。

施明德受訪時則說，民進黨還沒有從敗選中清醒過來，內部的問題這樣拖，會影響到整個國家政務的正常發展，不管政治、經濟、文化方面。

施明德表示，勝敗是兵家常事，民進黨現在有點太過度重視黨內權力的分配，沒有清醒過來，但必須對國家、社會負責任，畢竟民進黨還是執政黨。

施明德也說，世代交替在挫敗時總是常會提出，但不應該是因為年輕所以接班，是談要怎麼帶領這個黨，這個國家往哪裡走，先告訴人民理想再哪裡，原則再哪裡，不應該因為年輕所以就應該接班，這有點本末導致。

年改委員會副召集人、政務委員林萬億也出席發表會，對於年改被認為是民進黨敗選的原因之一，林萬億受訪時表示，年改有人支持有人反對，很難判斷年改造成多少正面或負面，年改也不可能重來，年改支持的人還是比較多，絕對不是最主要的原因。

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