內訌不斷！ 台南DPP挨黨內嗆批散漫粗糙...

2018-12-10 17:17

〔記者王俊忠／台南報導〕對於民進黨台南市黨部逾越權責召開市議會黨團會議，有違背黨團自主原則爭議，市黨部主委黃先柱竟然對媒體表示「僅有蔡旺詮議員出國未簽到，其餘皆有推派代表或秘書與會」。

蔡旺詮嚴正澄清說，12月7日當天他參加台南女中丶忠孝國中丶德光中學等校慶運動會，他哪有出國？況且，他自己是正、副議長參選人，怎會選在這時候出國，黨部如此散漫粗糙，讓人很擔心是否真的能夠誠實檢討大選失敗再出發？

民進黨市黨部執行長蔡麗青澄清說，包括黃主委與黨部人員都沒對媒體說過蔡旺詮出國這話，她還問過蔡旺詮這事是那一位記者寫的？當天黨部對議會黨團會議發布的新聞稿也沒說蔡旺詮出國。

為此，蔡旺詮再度鄭重呼籲市黨部要真心檢討、誠實面對，不要橫柴入灶，在民主國家中，高度尊重國會黨團自主原則是普世價值，政黨不該強力介入黨團，也是確保立法權不受侵犯，無論中央或地方政黨部門都應該尊重，否則就是黨意凌駕民意、開民主倒車。

蔡旺詮表示，當天自己選擇不出席也不派代表，表達是保留意見。但沒有想到黨部召開黨團會議錯在先，竟然黨主委可以自己擔任黨團會議主席召集人，在多位議員來不及出席下，由秘書代表參與，直接用「鼓掌通過」推選新系的林宜謹為召集人，簡直視民主法治於無物，若不是把議會黨團當小孩，就是沒有民主基本素養，令人不解，也深感痛心。

蔡旺詮進一步出示中央黨部於12月5日中執會針對正副議長決議事項在6日發出的1份公文，此公文正本受文者都是各縣市議員當選人及縣市長；縣市黨部只是副本受文者，文中明確指出「請各直轄市暨縣市議會黨團儘速討論正副議長選舉相關…」，顯見中央是尊重黨團自主，然而台南市黨部竟無視中央規定，強行在12 月7日擅自召開黨團會議，由非議員資格的黃先柱主委擔任會議主席召集，又和非議員身分的秘書代表以鼓掌通過總召人選，並議決正副議長選舉的重要事項，嚴重破壞民主法治，簡直是兒戲和傲慢，影響市民對民進黨的觀感和形象，他主張必須立即重新召開25位議員都到齊的黨團會議，並對正副議長參選人進行假投票及選出黨團三長。

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