內訌不斷！ 台南DPP挨黨內嗆批散漫粗糙...

台南市議員蔡旺詮批民進黨市黨部說他出國未參與議會黨團會議，是散漫粗糙的狀況外說法。（記者王俊忠翻攝）

台南市議員蔡旺詮批民進黨市黨部說他出國未參與議會黨團會議，是散漫粗糙的狀況外說法。（記者王俊忠翻攝）

2018-12-10 17:17

〔記者王俊忠／台南報導〕對於民進黨台南市黨部逾越權責召開市議會黨團會議，有違背黨團自主原則爭議，市黨部主委黃先柱竟然對媒體表示「僅有蔡旺詮議員出國未簽到，其餘皆有推派代表或秘書與會」。

蔡旺詮嚴正澄清說，12月7日當天他參加台南女中丶忠孝國中丶德光中學等校慶運動會，他哪有出國？況且，他自己是正、副議長參選人，怎會選在這時候出國，黨部如此散漫粗糙，讓人很擔心是否真的能夠誠實檢討大選失敗再出發？

民進黨市黨部執行長蔡麗青澄清說，包括黃主委與黨部人員都沒對媒體說過蔡旺詮出國這話，她還問過蔡旺詮這事是那一位記者寫的？當天黨部對議會黨團會議發布的新聞稿也沒說蔡旺詮出國。

為此，蔡旺詮再度鄭重呼籲市黨部要真心檢討、誠實面對，不要橫柴入灶，在民主國家中，高度尊重國會黨團自主原則是普世價值，政黨不該強力介入黨團，也是確保立法權不受侵犯，無論中央或地方政黨部門都應該尊重，否則就是黨意凌駕民意、開民主倒車。

蔡旺詮表示，當天自己選擇不出席也不派代表，表達是保留意見。但沒有想到黨部召開黨團會議錯在先，竟然黨主委可以自己擔任黨團會議主席召集人，在多位議員來不及出席下，由秘書代表參與，直接用「鼓掌通過」推選新系的林宜謹為召集人，簡直視民主法治於無物，若不是把議會黨團當小孩，就是沒有民主基本素養，令人不解，也深感痛心。

蔡旺詮進一步出示中央黨部於12月5日中執會針對正副議長決議事項在6日發出的1份公文，此公文正本受文者都是各縣市議員當選人及縣市長；縣市黨部只是副本受文者，文中明確指出「請各直轄市暨縣市議會黨團儘速討論正副議長選舉相關…」，顯見中央是尊重黨團自主，然而台南市黨部竟無視中央規定，強行在12 月7日擅自召開黨團會議，由非議員資格的黃先柱主委擔任會議主席召集，又和非議員身分的秘書代表以鼓掌通過總召人選，並議決正副議長選舉的重要事項，嚴重破壞民主法治，簡直是兒戲和傲慢，影響市民對民進黨的觀感和形象，他主張必須立即重新召開25位議員都到齊的黨團會議，並對正副議長參選人進行假投票及選出黨團三長。

  • 台南市議員蔡旺詮出示民進黨中央公文指黨中央是尊重市議會黨團自主性。（記者王俊忠翻攝）

    台南市議員蔡旺詮出示民進黨中央公文指黨中央是尊重市議會黨團自主性。（記者王俊忠翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/