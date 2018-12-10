接下花蓮縣長當選證書 徐榛蔚：小內閣已底定

2018-12-10 17:32

［記者王峻祺／花蓮報導］立委徐榛蔚今獲頒花蓮縣長當選證書，自前縣長傅崐萁夫人升格為「縣長」，順利接棒百里侯，成為花蓮縣首位女縣長。針對縣府小內閣人事，徐榛蔚說，人選大致底定，25日就職時一併佈達。

中選會委員林偕得及中選會秘書室主任蔡穎哲，今天下午3時送達花蓮縣長當選證書給徐榛蔚。徐一見大批媒體笑容滿面，還打趣直說「看到這麼多人，比結婚還緊張」，並在接過證書後主動坐下來接受採訪，並反問媒體是要來「嚴刑拷打嗎？」強調接下證書當下，代表責任的開始，未來將戮力以赴，對花蓮選民負責。

前縣長傅崐萁及副縣長蔡運煌9月13日下台後，環保局長等6位政務局處首長、5位機要祕書一併去職；另外，觀光處長彭偉族則在上月底調任客家事務處。徐榛蔚上任後，昔日擁傅戰將是否「班師回朝？」也備受矚目。

針對縣府人事問題。徐榛蔚回應，人事安排目前大致底定、很平穩，小內閣名單將於就職時一併佈達，至於入主縣府後的首要工作，就是要繼續建設花蓮，25日當天會在花蓮小巨蛋向鄉親說明。

徐榛蔚服務團隊透露，攸關花蓮未來4年發展的縣府小內閣，徐在選才擇人下足功夫，延攬符合廉能、專業及歷練經驗的執政團隊，目前名單已完成、網羅合適人選，就職典禮時即可對外公布。

媒體詢問徐榛蔚，未來是否會與高雄市長韓國瑜跨縣市合作，力拚經濟觀光。她表示，各種合作方案都是選項，只要有利於花蓮發展的政策均樂見其成。

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