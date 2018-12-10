楊明州：迄今未接獲韓國瑜徵詢接副市長 僅朋友勸進

2018-12-10 17:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市準市長韓國瑜的3位副市長人選究竟是誰？除了已公布的葉匡時，另一現任高雄市副市長楊明州，是外傳的熱門人選，但他今天受訪時再度強調，迄今未接獲韓國瑜徵詢，只有好朋友勸進。

現年62歲的楊明州，是出身彰化溪湖的農村子地，1984年進入高市府服務，從當年工務處的六職等幫工程師，一路爬到副市長，總計在高市府任職34年，歷任8位市長（含3位代理市長），資歷相當完整。

楊明州的操守與對工務建設的熟稔度，獲得藍綠議員肯定，下班後他也很少應酬，樂於幫妻子分擔家務，各方面條件符合韓國瑜的要求，因此外傳他是韓國瑜副市長的口袋名單之一。。

據了解，楊明州雖受到前高雄市長陳菊的提拔，但他並未加入任何政黨，謹守行政中立原則，今天他前往視察十全滯洪池的進度，要求在12月中能完工，返回市府時，被多位記者堵住，詢問是否接任韓國瑜的副市長？

楊明州強調，這件事已經傳了1個星期，但他迄今未接獲韓國瑜、或韓國瑜透過人向他徵詢，只有一些好朋友勸進，鼓勵他勇於承擔。

楊明州說，再過2星期，市府團隊即將總辭，他將利用最後時間，緊盯一些工程進度，包括寶珠溝排水整治工程、海音中心、林園海洋濕地公園聯外道路等。

楊明州表示，長年的事務官生涯，他謹守長官、部屬分際，對於未來他沒有太多規劃，但有一件事一定要做，他答應帶太太搭乘公車，到寶來溫泉公園一遊。

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