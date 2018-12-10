國民黨聲請暫停楊翠代理促轉會主委 行政法院駁回

2018-12-10 16:28

〔記者張文川／台北報導〕促進轉型正義委員會正、副主委皆懸缺，行政院長核定由促轉會專委楊翠代理主委，國國民黨立法院黨團向法院聲請定暫時狀態假處分，主張促轉條例未規定正副主委均出缺的代理制度，請求停止執行楊翠代理的人事命令；台北高等行政法院日前駁回聲請。可抗告。

國民黨團主張，促轉條例第8條第1項「促轉會置委員9人，由行政院長提名經立法院同意後任命之」，第6項「委員因故出缺者，依第一項程序補齊」，條例中並未規定若正、副主委都出缺或因故無法行使職權時，應由何人代理或推舉的程序，與其他獨立機關均在組織法中明文規定，有明顯差異。

國民黨團認為，行政院以「依其他獨立機關作業方式」，核定由楊翠代理主委，違背依法行政準則，行政濫權違反「法律保留」原則，應屬無效，且促轉條例賦予立法院人事同意權，行政院侵害立院權利，危害憲政體制，且楊翠立場偏頗，對國民黨有急迫危險性，因此請求停止執行這項人令。

行政院代理人開庭時反駁，促轉會是合議制的獨立機關，難以認定楊翠擔任代理主委就會造成危害。

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