扁時期9中國人士政治庇護案 資深官員︰已改為專案居留

2018-12-10 17:11

〔記者羅添斌／台北報導〕兩位中國籍人士今年9月底在台轉機期間向我方提出政治庇護要求，曾處理過政治庇護案件的資深政府官員今天指出，前總統陳水扁執政時期，共計處理9位中國籍人士在台提出政治庇護的案例，經跨部會單位協調處理後，先後同意9人在台「停留」，其後再改為「專案居留」，目前9人都已享有在台就業及健保等權益。

官員表示，2004年至2007年期間，有陳姓人士等9人陸續以偷渡、觀光脫團或冒用身份等方式，向我方提出政治庇護的案例，政府單位以個案審視其申請政治庇護的事由，經過跨部會專案協調會議後，同意專案許可在台「停留」，並透過海基會及民間團體協助安置在適當處所。

官員說，9人在台安置初期，由於是「停留」身份，無法在台享有就業及健保等權益，要想維持基本生活還有點困難，政府因此每月都會提供9人生活津貼及租津貼。

這位官員指出，在兩公約國內法化，基於人道考量，政府採取行政手段，賦予陳姓人士等9人在台「居留」身分，使其在台享有就業及健保等權益，9人又相繼在2014年至2015年期間向移民署提出「專案居留」申請，並且獲得許可。

相關人士指出，由於9位人士已有能力在台就業，政府每月提供的生活及租屋津貼需求下降，移民署在明年度預算中所編列的補助經費預算也少了許多。

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